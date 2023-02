Sardaigne. Avec 1 Plan détachable

La Sardaigne, un continent en miniature : plages de sable sur la Costa Smeralda, le monumental ravin de Gola di Su Gorropu, la grotte féerique de Neptune. L'héritage de la culture nuragique et des constructions mystérieuses. Les danses et le carnaval de Mamoiada. Cette île italienne possède de nombreux visages. Découvrez la Sardaigne avec ce guide de poche, muni d'une carte laminée pliable et détachable. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont regroupés en itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 82 sites traités - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale - de nombreuses curiosités historiques et culturelles - des photos en couleurs - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - un format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable, couvrant tout le territoire de l'île, incluse dans la publication - échelle 1 : 350 000 - comporte tous les sites décrits dans le guide.