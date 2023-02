Guide des oiseaux du monde

"Le monde des oiseaux est un univers fascinant, composé d'un plumage aux couleurs magnifiques, de chants mélodieux, des parades nuptiales spectaculaires, des compétences de vol extraordinaires. Ce guide propose aux jeunes lecteurs un exemple éloquent de l'incroyable la variété des comportements dans le monde des oiseaux. Le volume est enrichi par une série de pages d'introduction sur les différentes techniques de vol, de nids, de plumes et de panaches. Chaque chapitre est consacré à une zone géographique particulière et les planches présentent certaines des espèces les plus représentatives des différents milieux qui la caractérisent. Des illustrations splendides et précises donnent une image vivante de l'aspect extérieur des sujets traités, tandis qu'une brève légende résume les aspects les plus significatifs du mode de vie de chaque espèce. Des vidéos sélectionnées sur YouTube, accessibles via des codes QR et des liens, entraînent les enfants dans une aventure inoubliable, en leur permettant d'observer les différentes espèces dans leur habitat. "