Relations éducatives selon l’approche Palo Alto. Les tribulation d'une CPE en collège

Il y a tout un monde derrière les grilles de l'école. Un monde qui cherche constamment à trouver et à maintenir son équilibre. Un monde dans lequel interagissent au quotidien des êtres humains aux visions du monde et aux préoccupations parfois bien différentes. La plupart du temps, tout se passe bien, et chacun se sent à sa place, mais parfois, l'école fait mal. Il y a ceux qui ont choisi de faire carrière à l'école et qui peuvent avoir du mal à trouver leur place en salle des profs. Parfois, il se sentent en difficulté face à une classe ou un élève. Dans certains cas, ils perdent le sens de ce qui les a décidés à rejoindre cette grande institution. Il y a les parents de ceux qui remplissent les salles de classe. Ils peuvent être écrasés par le doute et l'inquiétude au moment de laisser leur enfant quitter la sécurité de leur foyer pour aller affronter les autres dans le monde. Et il y a les élèves, qui doivent se soumettre à l'obligation d'instruction et apprendre dans le même temps les lois de la cour de récréation, dans une école qui croit que tout le monde aime apprendre et qu'être en relation est facile. Heureusement, il est possible d'apaiser rapidement et durablement les souffrances liées à l'école, et de retrouver des relations sereines avec soi-même et avec les autres. Ce livre raconte, à travers vingt et une tranches de vie en établissement scolaire, comment l'approche systémique et interactionnelle de l'école de Palo Alto a pu guider efficacement personnels, parents et élèves dans la résolution de leur problème.