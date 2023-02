Je crée mon terrarium. C'est magique

Créer son terrarium, voilà une expérience magique : des petites plantes, du terreau, juste un peu d'eau, et voilà que tu as une forêt à la maison ! Dans ce livre, Pierre t'explique comment, avec seulement un peu d'eau et beaucoup de lumière, tes plantes peuvent presque vivre sans que tu t'occupes d'elles ! Terrarium fermé et terrarium ouvert, il a choisi pour toi ° jolies plantes qui peuvent vivre entre elles, pour réussir facilement ton bocal de verdure. Etape par étape, tu vas apprendre à réaliser des terrariums et à les soigner, grâce à des explications détaillées et plus de 100 photos !