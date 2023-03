L’autruche et le curieux. C.R.AF.T. : Vers une refécondation de la pensée managériale et des organisations

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais la fracture entre les enjeux stratégiques des organisations et les aspirations des individus n'a été aussi marquée. Cet écart affecte autant la performance et la pérennité des institutions, qu'il explique le nombre aujourd'hui grandissant de désengagements, de mal-être, de burn-out et de reconversions. Pourquoi alors, malgré ce constat partagé par différents acteurs, rien ne change fondamentalement ? Derrière le maquillage des derniers concepts à la mode, la majorité des organisations (de l'entreprise à l'école) adopte la politique de l'autruche et reste centrée sur une vision tayloriste et capitalistique du travail, pour imposer des modes de fonctionnement rigides et contreproductifs basés sur une conception erronée et négative de la nature humaine. Quelles alternatives s'offrent à nous ? S'appuyant sur cinq ans de recherches multidisciplinaires (psychologie de la motivation, économie, sociologie des organisations, théorie des talents...) et sur une expérience multiculturelle et internationale dans l'industrie et le sport, Fabrice Gatti nous invite à considérer une nouvelle approche (C.R.A.F2.T..) pour recréer le pont nécessaire entre les enjeux des entreprises et les besoins des individus. Après un diagnostic des modes de fonctionnement actuels des organisations et de leurs conséquences sur l'individu, l'entreprise et la société, l'auteur propose de déconstruire la pensée mécaniste actuelle pour oser une alternative organique : un environnement favorable à la motivation autonome, à l'épanouissement et à la performance individuelle et collective. Au-delà de l'approche proposée, l'auteur nous invite également à reféconder notre pensée et à agir pour permettre l'éclosion d'une société plus équilibrée et plus responsable. Ce livre ne s'adresse pas seulement aux managers, mais à quiconque a des responsabilités vis-à-vis d'autrui. Directeurs, parents, enseignants, entraîneurs, sportifs, employés, chacun est acteur au sein de son entreprise, de son travail et de la société, et peut participer à l'éclosion d'un environnement favorable à reféconder les organisations. C.R.A.F2.T. est l'anacronyme pour cCompétence – rRelation – aAutonomie – fFinalité/fFrame – tTalents.