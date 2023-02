Le guide pratique du plessage

A portée de tous et avec un minimum d'outils, le plessage consiste à réaliser une clôture vivante, malléable et durable avec les essences de la haie champêtre. Abondamment illustré, ce guide pratique détaille les étapes du plessage, de la préparation de la haie à plesser jusqu'à sa finition, sans omettre sa conduite au fil du temps. En insistant sur la plesse, il montre comment cette pratique ancestrale peut aujourd'hui s'adapter à une multitude de contextes. Définition et historique Les noms du plessage Les vestiges de plessage La plesse module de base du plessage, longueur, diamètre, entaille, charnière, talon ou sabot, pliage, entaille de redressement, tenue, la croissance... L'outillage et l'équipement. Précaution, entretien et sécurité. La préparation : saison, dégagement de la haie à plesser (défertage dérinçage), réalisation des piquets et des gaulettes, Conduite du chantier : sens su travail, plantation des piquets, préservation de piquets vivants, finition (parure, piquets...), gestion des rémanents Aperçu de différents types de plessages (régions et les pays) Nouveaux plessages et nouveaux contextes Evolution et gestion de la haie plessée (taille, surplessage, recépage...) Plantation d'une haie en vue de la plesser. Les essences à plesser et leur comportement. Pour éviter de fréquentes confusions, le guide présente aussi les autres types de clôtures qui peuvent être réalisées avec du bois mort ou vivant : bouturage tressé, tressage grillagé, fascinage, clayonnage, haie branchée, haie sèche