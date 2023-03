Créer mon entreprise en 6 semaines. Du rêve à la réalité, 2e édition

Après un millésime exceptionnel en 2021 où elles ont frôlé le million, les créations d'entreprises en France ont certes légèrement fléchi au premier semestre 2022 mais avec 539 774 inscriptions en données brutes - dont 60 % de microentreprises - elles demeurent à un niveau extrêmement élevé. Tous les mois depuis le début de l'année, entre 80 000 et 90 000 entreprises nouvelles voient en effet le jour. Cet ouvrage accompagne le futur entrepreneur, jour après jour, et l'aide à franchir sereinement toutes les étapes de la création d'entreprise : valider le business plan, chiffrer les stratégies opérationnelles, trouver les financements, immatriculer l'entreprise... Grâce aux conseils, aux nombreux exemples et outils mis à sa disposition, le lecteur suit le fil conducteur de la définition de l'idée au démarrage en tant que patron. Points forts - Des méthodes pour agir efficacement et transformer le rêve en réalité - Des ressources numériques à télécharger - Un concentré de réflexion, de connaissances et d'actions pour en tirer profit rapidement dans sa vie professionnelle