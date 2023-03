De la pauvreté à la puissance

Cet ouvrage, le premier de James Allen, pose les fondations de toute son oeuvre. Il décrit lui-même en ces termes la genèse de sa création et démontre par là même l'universalité de sa portée : " J'ai rêvé d'écrire un livre qui aiderait les hommes et les femmes, qu'ils soient riches ou pauvres, instruits ou non, mondains ou non, à trouver en eux-mêmes la Source de tout succès, de tout bonheur, de tout accomplissement, de toute vérité. Je le transmets maintenant au monde afin qu'il réalise sa mission de guérison et de bénédiction, sachant qu'il ne peut manquer d'atteindre les foyers et les coeurs de ceux qui attendent et sont prêts à le recevoir " . Ecrivain et philosophe britannique, James Allen est né le 28 novembre 1864 à Leicester (Angleterre). Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, tous sources d'inspirations humanistes et spirituelles et dont le rayonnement et le succès ne cessent de croître. - Texte intégral et nouvelle traduction inédite -