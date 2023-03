Lire les signes et trouver son chemin

Comment interpréter les signes reçus sur notre chemin de vie ? "La vie est une exploration dynamique de qui nous sommes" nous dit Marie-Pierre Dillenseger. Cependant, les messages que la vie nous envoie peuvent s'avérer difficiles à décrypter. C'est à l'aide de la pensée traditionnelle chinoise et de sa propre expérience que l'autrice nous donne de précieuses clés pour interpréter ces messages et ces signes. Elle nous rappelle que la joie est notre meilleur guide et qu'il est essentiel d'écouter son ressenti profond, d'entraîner et d'alimenter cette petite voix que l'on appelle "intuition" pour réussir à écarter les doutes qui nous détournent de notre chemin propre et portent atteinte à notre vitalité. La vie n'est donc pas écrite d'avance : nous disposons d'une multitude d'outils et de forces pour la rendre heureuse. Cet ouvrage est une adaptation de la conférence : "Etre sur son chemin propre : lire les signes" donnée par Marie-Pierre Dillenseger en octobre 2021 à Ground Control à Paris.