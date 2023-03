Zone tendue

A Douarnenez, ville ouvrière et festive, les spéculateurs de l'immobilier et du tourisme saisonnier sont aux taquets. Encore faut-il virer les habitants des bâtiments convoités, occupés par des familles modestes. André, agent immobilier, mène la chasse aux bonnes affaires. Un immeuble délabré avec vue sur la mer attire particulièrement sa convoitise. Ses locataires, Lola, intérimaire à la conserverie, et Alex, jeune slameur mutique, refusent de partir, même si la mère d'Alex, la Tit'Annick, sombre lentement. Prise d'un accès de fièvre, Douarnenez ne veut pas perdre son âme et muter en cité balnéaire aux volets clos. Mais voilà qu'arrivent les Gras, le carnaval de tous les dangers...