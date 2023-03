Ile de Ré, le guide

L'idée de ce guide est de sortir des sentiers battus. C'est une île de Ré intime et authentique qu'on découvre ici. Les paysages toujours renouvelés selon la lumière et les marées, la riche histoire ds marais salants, les villages, les sentiers dans la forêts, les plus belles plages, ce mélange unique de plaisirs de l'océan et de vie de village, voilà tout ce que ce guide très riche permet de découvrir. - L'histoire de l'île, les personnages qui y ont vécu, ses aspects les plus insolites et les plus secrets - Infos pratiques : se balader à pied ou à vélo, pêcher avec un guide, découvrir les marais salants, manger local... - Bonnes adresses et bons plans : les restaus, les bars, les jours de marché, les clubs de plage, les plus belles balades, les coins secrets...