Bat' le veilleur

Victor, surnommé Bat' pour son art de la batte, est perturbé par le retour de son père, parti quatre ans. En temps ordinaire, comme Bat' a des crises, il est placé dans un foyer, mais au retour du père il est en vacances d'hiver avec sa petite sÅur à Gourette, station de ski où leur mère travaille à la poste. La séparation des parents a été rude. La mère a fait une tentative de suicide. Le retour du mari est mal vécu par elle, les enfants et les anciens collègues de ce moniteur de ski peu fiable. L'attitude du père, sans travail, colérique, en soins et adepte de la sieste, suscite la révolte. Bat' envisage, avec sa sÅur, de le supprimer à coups de batte pendant son sommeil. Cet acte fatidique doit s'accomplir alors que la mère veut confier Victor à des spécialistes. La fin de l'histoire sera moins tragique qu'elle aurait pu l'être. On reste toutefois sous l'emprise de cet enfant au comportement bizarre en tout point et pourtant très proche de la vérité humaine.