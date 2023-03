Creepy Cat - Tome 3

Durant une exposition, une mystérieuse jeune femme s'intéresse aux tableaux de Flora, et lui dresse une liste de commandes de peintures avec des thèmes bien précis. Flora se lance alors dans un travail acharné, et sa santé se dégrade. De son côté, Oscar est préoccupé et rongé par la culpabilité des souvenirs de son passé commun avec Flora... En tentant d'aider notre héroïne, nos protagonistes vont découvrir les réelles intentions de la mystérieuse jeune femme de l'exposition, et un nouveau chat assez particulier va faire son apparition...