Comme des espions de Dieu

Portée par un riche philanthrope anglais d'origine grecque et sise à Fontainebleau, SOAL, grande école de leadership, a tissé un réseau de partenariats prestigieux, dont Normale Sup. Son but est la formation secrète d'influenceurs infiltrés dans le monde des élites globales, en recrutant un noyau dur de surdoués formés, intellectuellement et physiquement, à l'entrisme, mais aussi à l'action directe. Son objectif est le bien commun et de déstabiliser le monde de Davos et des globalistes avec leurs propres armes : l'intelligence en action. Le lecteur arrive au moment où le professeur en stratégie George Simmel est en pleine opération de recrutement à Normale Sup. Simmel est un "mentor" : il choisit et forme, dans l'urgence, un groupe de quatre jeunes gens : un normalien matheux et rugbyman, un séduisant MBA norvégien qui paie de sa personne, un étudiant d'Oxford rameur et mystique et, hors série, le jeune motard Samuel, "chien perdu sans collier" . Ils vont devenir, avec lui, "le poing fermé et la main tendue" d'une cellule d'intervention. Les manÅuvres calculées du recrutement par Simmel entraînent le lecteur du club des journalistes à Hong Kong au réseau israélien en Argentine, des cercles aristocratiques londoniens à un Schloss autrichien, des Pyrénées au Paris du canal Saint-Martin. Rien n'est fortuit. Au passage, le lecteur en apprend pas mal sur la formation des agents, les méthodes du renseignement, les réseaux du temps de l'URSS, mais aussi sur l'univers à rébus de l'espiocratie anglaise et sur l'ambiance acrimonieuse à la française. Le ressort profond qui actionne cette double intrigue est révélé peu à peu et c'est seulement dans les dernières pages que la vérité se fait jour : il repose sur le serment de fidélité noué en 1931 entre trois élèves en prépa à Louis-le-Grand, le père du fondateur de SOAL, un élève étranger de Boston et un jeune Français issu de la ruralité. Mais n'en disons pas plusâ- Clement Scholivé est franco-britannique. Il habite à Londres. Comme des espions de Dieu est son premier roman.