Pécho Canards. Décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse

"Nous pêchons, nous scorons, nous perdons, nous rejouons et espérons à chaque nouvelle rencontre qu'elle nous mènera au gros lot". Et si nos vies amoureuses ressemblaient à une pêche aux canards ? Des "canetons" de l'école primaire à sa dernière relation avec le "parfait canard" , en passant par "le canarcissique" et "l'oiseau migrateur" , Chloé Thibaud dresse le portrait des hommes qui ont joué un rôle dans la (dé)construction de sa vie sentimentale et sexuelle. Menteur des applis, futur papa infidèle ou manipulateur violent, la psychanalyste Liliane Holstein décrypte ces profils afin d'identifier des schémas malsains et d'éviter ces situations... canardesques !