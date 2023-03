Tu as peur, petit coeur ?

Petit Manchot a envie d'aller prendre un bain comme un grand ! Mais il a un peu peur, et il préférerait y aller accompagné. Il va d'ami en ami, pour finalement trouver la personne la plus rassurante avec qui passer cette étape pour devenir grand : son papa ! Le petit lecteur peut commencer par toucher la matière de l'animal caché, puis il soulève le rabat pour découvrir de quel animal il s'agit : un phoque, une baleine, une orque, et finalement Papa Manchot !