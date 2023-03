Des roses sous les épines

Dans cet essai photographique Oriane Zérah a choisi les fleurs comme fil conducteur afin de partager sa vision de ce pays déchiré par la guerre depuis plus de quarante ans. C'est le reflet d'une décennie de voyages à travers le pays, dont plus de six ans à vivre à plein temps à Kaboul. Très attachée à l'Afghanistan elle souhaite représenter son peuple - surtout ses hommes - d'une manière peu commune et surprenante. Ce projet se veut une excursion picturale enchanteresse dans un autre Afghanistan, celui qui ne se réduit pas à ses tragédies. Ce que ces images veulent montrer, c'est le pouvoir même des roses au-delà de leurs épines.