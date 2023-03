Blanche-Neige et les sept nains. Contes en pop-up

"Des contes immortels et passionnants, réécrits dans un langage simple pour être facilement lus ou écoutés avec ravissement. Un livre coloré composé de 12 doubles pages, dont 8 avec des pop-up. Un récit classique revisité pour les plus petits, dans lequel Blanche-Neige et les sept nains prennent vie comme par magie grâce à de séduisantes illustrations et de nombreux pop-up".