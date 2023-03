En finir avec le cléricalisme Abus sexuels, concentration de la parole et du pouvoir, exclusion des femmes : comment ces faits ont-ils été rendus possibles au sein d'une institution née pour incarner la parole de Jésus ? Avec toute la vigueur de la colère et d'un attachement authentique au message évangélique, Loïc de Kerimel va à la racine du mal : l'Eglise produit de manière systématique abus et privilèges, car elle est fondée sur l'affirmation d'une différence essentielle entre une caste sacerdotale, sacrée, et le peuple des fidèles. Or c'est précisément autour du monopole sacerdotal, et masculin, de la célébration sacrificielle de l'eucharistie que le cléricalisme a fait système et s'est installé dans l'histoire. Tenu à l'écart des réformes, il a généré les abus de pouvoir qui gangrènent l'Eglise aujourd'hui. Loïc de Kerimel (1948-2020) Agrégé de philosophie. Il a eu un rôle actif dans l'Amitié judéo-chrétienne de France et au sein de la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones.