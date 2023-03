Mon cahier de coaching magique : Tarot divinatoire

Développez votre pratique du tarot et affinez vos capacités intuitives grâce à de nombreux conseils, outils et tirages : l'exploration des arcanes ; correspondances et numérologie ; la séance de divination ; le tirage personnalisé ; la purification du jeu ; le langage des cartes ; l'écriture intuitive ; l'espace de tirage ; la bonne question. Laissez-vous guider par le coaching magique Secret d'étoiles pour lever le voile sur votre futur !