Poème pour les oiseaux

Prix Pulitzer 1975, Gary Snyder est l'un des poètes les plus emblématiques de la Beat Generation. Il livre ici un chant inspirant sur la nature et les hommes. " Je suis assis sans penser au bord du chemin en bois / Je fais éclore un nouveau mythe / Je regarde les salamandres-alligators / le dernier camion parti. " - Tel un chaman ou un chasseur de fantômes, Gary Snyder saisit les forces de la nature et des grands espaces. Il invite " le sauvage " à habiter son écriture. - Il affirme que les rythmes de ses poèmes suivent ceux du travail physique qu'il accomplit et de la vie qu'il mène, créant ainsi une nouvelle musique. Les traditions bouddhistes et amérindiennes, chinoises et japonaises s'immiscent dans ce recueil. Sa poésie est visionnaire et écologique !