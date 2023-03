Les agendas d'un politiste

Ce volume parle d'un chercheur et d'une oeuvre en sollicitant celles et ceux qui ont travaillé avec ou aux cotés de Philippe Garraud : non sur le mode pieux du souvenir, mais en se saisissant de la trajectoire d'un collègue trop tôt disparu pour questionner les évolutions du métier universitaire, la durabilité des legs intellectuels, le rapport entre générations de chercheurs. Directeur de recherches au CNRS, Philippe Garraud (1951-2017) a été - tant à Sciences-Po Bordeaux (1977-1991) au sein du CERVL, qu'à Sciences-Po Rennes (1992-2016) dans l'équipe du CRAPE puis d'ARENES - un politiste atypique. En des temps où la spécialisation est une injonction, parfois une pathologie quand elle prend des formes superlatives, il a tenu la gageure de renouveler à peu près tous les dix ans ses domaines de recherche. Ce sont les différentes facettes de ce parcours scientifique extrêmement vivant que ce livre rend accessibles. Il le fait en rassemblant des textes qui illustrent un parcours académique. Il part d'une contribution devenue un classique sur les 'mises à l'agenda', pour aller vers la sociologie des élus locaux, les politiques publiques de lutte contre le chômage, la construction de la corruption comme problème public. Comprendre ce parcours, c'est aussi mettre en évidence des travaux que les routines disciplinaires ont quelque peu occultés. Travaillant sur les politiques d'armement à la veille de la seconde guerre mondiale, Philippe Garraud y a gagné l'estime des historiens spécialisés, moins l'attention de ses pairs politistes qui trouveront ici matière à découvrir une articulation entre disciplines.