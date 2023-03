Institution en temps de crise. Créativité d’un établissement socio-éducatif

L'épidémie de Covid a entraîné une rupture dans la vie sociale, une forme d'arrêt sur image. Dans un établissement socio-éducatif accueillant des adultes souffrant de handicaps psychiques liés à des psychoses, le recours à des médiations écrites et orales a été un moyen original de maintenir un lien et une temporalité entre professionnels et avec les résidents. Cet ouvrage rend compte de cette expérience inédite où des acteurs dirigeants, administratifs, techniques et éducatifs ont été incités à tenir un journal de bord durant le premier confinement (printemps 2020). Complétés par des entretiens, ils ont permis la rédaction d'une monographie, rédigée par Anne Dusart et transmise aux membres de l'organisation, qui a débouché sur des réunions de partage des vécus et leur a redonné du sens. L'arrêt sur image (le confinement) qui a été initialement ressenti comme une suspension de la temporalité s'est découvert être un temps intense de vie personnelle ou communautaire.