Le vie animale

Un ouvrage pour faire découvrir aux enfants la richesse, la beauté et l'inventivité de la vie animale - dont l'homme fait partie -, et ainsi les sensibiliser à l'importance de préserver notre environnement et la biodiversité. Les initiateurs de la pédagogie active n'ont pas attendu la crise environnementale pour donner une place importante à la nature dans l'éducation des jeunes enfants. Déjà au début du xxe siècle, Maria Montessori soulignait l'importance d'offrir aux enfants un contact privilégié avec les animaux et les plantes. Et les classes de la pédagogie Freinet se passaient en partie dehors, entre autre lors de classes promenades. Dans ce livre, les jeunes lecteurs et lectrices découvriront un grand nombre d'informations scientifiques pour répondre à leur soif insatiable de connaissances. Cet ouvrage permet d'alimenter le dialogue entre les enfants et les adultes et de montrer à quel point le monde animal est inventif et varié. Tel un carnet d'observations de la vie animale, il donne une première idée de l'immense diversité des modes de vie, des solutions que les animaux trouvent pour habiter et cohabiter, se nourrir et éviter d'être mangés, se séduire et se reproduire...