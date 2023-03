Abdel Fattah al-Sissi, le Bonaparte égyptien et son ambition pour l'Egypte, ses alliés, ses ennemis et sa vision pour la région

Abdel Fattah al-Sissi est le chef d'Etat arabe le plus menacé par tous les islamistes de la planète qui lui promettent le sort de Sadate, assassiné en 1981. En dépit de ses atteintes répétées à liberté d'expression que l'on ne peut que condamner, et même si la démocratie devra encore attendre sur les bords du Nil, le sulfureux président égyptien semble toujours néanmoins, depuis sa prise du pouvoir en juillet 2013, intègre, honnête et surtout animé par une réelle volonté, sans précédent historique, de réformer et moderniser son pays pour le bien commun et l'intérêt général. L'Egypte a toujours été incontournable. C'est le pays le plus puissant militairement et le plus peuplé du monde arabe (avec plus de 100 millions d'habitants). Or, pour assurer la stabilité du pays des Pharaons et lui redonner son rôle de phare du sunnisme et du monde arabe sur la scène régionale et internationale, Sissi, qui se veut être un nouveau "? dictateur éclairé? ", sait pertinemment qu'il doit avant tout relever avec succès le défi majeur du redressement de l'économie égyptienne tout en luttant contre la corruption endémique et l'islam politique. Aujourd'hui, le raïs égyptien est un sauveur pour certains. Pour d'autres, sûrement plus nombreux, il est un moindre mal. Facteur de stabilité indéniable, reste à savoir s'il ne commettra pas les mêmes erreurs que ses prédécesseurs en tombant finalement dans les mêmes travers... Présent en Egypte pendant la Révolution de 2011 et retournant régulièrement depuis dans ce pays ainsi qu'au Moyen-Orient pour ses travaux, Roland Lombardi est un spécialiste reconnu et clairvoyant de la région. Il nous propose ici une analyse pertinente, loin des partis pris et du sensationnalisme médiatique, de l'évolution politique de l'Egypte, pays phare du monde arabe. Il brosse également un portrait inédit du président égyptien et nous éclaire sur ses défis, ses projets nationaux, ses ambitions et sa stratégie régionale au prisme de ses alliances avec les princes héritiers d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.