Atlas des bois résineux de France. Outil d'identification multi-échelle

Cet ouvrage est un manuel d'identification des bois résineux produits par les conifères présents sur le territoire métropolitain français. Pour chacune des 40 espèces recensées, l'aspect général du bois est illustré par la photographie d'un cylindre à l'échelle 1 : 1. La description macroscopique est complétée par les photographies de coupes transversales du bois et de l'écorce. Chaque fiche est illustrée par une aquarelle botanique de manière à faire le lien avec l'arbre. A l'échelle microscopique, l'anatomie du bois est décrite en utilisant les critères de l'IAWA (International Association of Wood Anatomists). Véritable photographie à un instant T de la ressource forestière française, cet état des lieux est d'une importance capitale pour prendre la mesure des changements qui modifieront la composition spécifique des forêts mais aussi la vitesse de croissance des arbres, la qualité et la densité du bois produit.