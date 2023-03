" Un grand roman nostalgique et poétique, sur l'Europe et son déclin. " Le Figaro Un écrivain néerlandais pose ses valises au Grand Hotel Europa, un palace à la splendeur délabrée. Il vient de rompre avec son grand amour, Clio, historienne de l'art passionnée, et souhaite coucher sur papier leur tumultueuse histoire. Si l'écriture est un remède à sa désolation, les autres clients et le personnel de l'hôtel le sont tout autant. Il y a là Abdul, le groom, rescapé d'un naufrage en Méditerranée ; M. Montebello, le majordome, nostalgique d'un passé fastueux ; un armateur crétois ; une poétesse française et, surtout, M. Wang, le nouveau propriétaire chinois, décidé à rendre l'endroit attractif pour ses congénères... " C'est un roman brillant, à l'image du lustre monumental éclairant le hall du Grand Hotel Europa. " Le Monde des livres " Un grand roman, autobiographique, nostalgique et poétique, sur l'Europe et son déclin. " Le Figaro " Ca fuse, ça crépite, le voyage est inoubliable. " Madame Figaro " Dense et passionnant. " Le Vif/l'Express " Un roman ambitieux et superbe. " Le courrier de l'Ouest Traduit du néerlandais par Françoise Antoine