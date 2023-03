Mystère & pyjamas-chaussettes Tome 4 : Dans l'ombre de la sorcière

Le retour de Camille et sa mamie fantôme ! Camille, 10 ans, apprentie détective, chevalière en herbe et experte en fantômes, a un problème : depuis qu'elle a vu en cachette un film d'horreur où une sorcière se fait brûler, elle ne dort plus et ne pense qu'à cela. Elle décide même de faire un exposé sur le sujet avec un petit groupe de sa classe. Les rayons de la bibliothèque de la rue Rosa ne manquent pas de livres sur les sorcières... D'ailleurs, n'y aurait-il pas une sorcière dans la bibliothèque ? Camille a senti une présence... Un roman d'aventures pour les enfants dès 9 ans