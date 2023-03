Alerte à la mouette ! 100% Pop-up

Le face à face entre une mouette et sa victime préférée en version 100 % animée ! Quelle belle journée à la plage ! Enfin presque... Quand la mouette décide de s'en mêler, rien ne va plus pour le crabe. Arrivera-t-il à se venger ? 5 animations spectaculaires pour suivre ses mésaventures. - Tut ! Tut ! Le crabe est bringuebalé par la mouette. - Paf ! La mouette lâche le crabe sur le sable. - Prout ! Le crabe est plein de caca de mouette. - Hop ! La mouette ne remarque pas le crabe qui l'espionne. - Aïe, Ouille ! Le crabe s'est vengé. Une histoire super drôle, pleine de fantaisie et entièrement en Pop-up dès 3 ans.