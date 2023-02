Faites l'humour dès le premier soir

Osez faire l'humour dès le premier soir et disséminez la joie ! Que vous soyez actif-blagueur ou passif-rieur, ce livre est une invitation à se marrer tous ensemble. L'humour est un merveilleux lubrifiant social : grâce à lui, tout glisse, tout passe en douceur et pour le plus grand bonheur de tous. Avec un style soigné et amusant, les deux auteures décryptent pour vous les subtilités pour bien faire l'humour en toute situation. Elles vous accompagnent sur le joyeux chemin de l'humour libre et abordent des sujets essentiels comme le consentement ou la liberté d'expression. Les témoignages de Philippe Geluck, Nicole Ferroni, Bruno Solo, Claudia Tagbo, Manu Payet, Elodie Poux et Bertrand Usclat vous révéleront que même les pros de l'humour sont des rieurs et des blagueurs comme les autres.