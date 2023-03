The Killer Inside Tome 11

Le psychopathe qui sommeille en moi... Les dernières pièces du puzzle s'assemblent lors de la confrontation entre le véritable LL et Eiji Hachinoi. En effet, le jeune homme sait désormais que Kiichi s'est cruellement servi de Makoto pour lui faire porter le poids de ses crimes ! Fou de rage, le fils de la victime perd ses moyens et tire... Un an plus tard, alors qu'il est incarcéré, le voilà appelé à la barre pour témoigner lors du jugement de Kyoka, inculpée du meurtre de Yoko. Seulement, pour son ex-petit ami, elle ne s'est pas rendue coupable que d'un seul assassinat... Avec cet ultime volume, The Killer Inside s'achève dans un finale grandiose et plein de justesse où chaque personnage tente de trouver un sens à sa vie, quelle que soit l'horrible vérité qui se cache en lui.