Star Friends Tome 6 : La potion empoisonnée

Avec son animal magique, Maya protège sa famille et ses amies des Ombres maléfiques. Les rêves de Maya sont de plus en plus menaçants : la personne qui pratique la magie noire est toujours là et elle prépare maintenant de dangereuses potions ! Maya et ses amies doivent à tout prix l'arrêter, surtout quand les adultes commencent à oublier leurs responsabilités. Mais seront-elles assez fortes ?