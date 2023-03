Charente, La Rochefoucauld. L'histoire, la famille, le château, la cité, les alentours et le château de Verteuil

La famille de La Rochefoucauld est l'une des plus anciennes familles de la noblesse française qui subsiste encore. Sans verser dans un guide encyclopédique, cet ouvrage regroupe le plus possible d'informations pour faire connaître au plus grand nombre cette famille, le terroir et les richesses archéologiques, monumentales et artistiques où elle s'est développée ; c'est ainsi la première fois qu'un livre regroupe les deux châteaux historiques des La Rochefoucauld. Mais il permet également de découvrir la richesse naturelle inestimable des sous-sols, du karst, des grottes, une autre vision de la Charente et de l'Angoumois, une partie de l'histoire de France. Tous ces artisans et bâtisseurs de l'histoire restant inconnus pour la plupart, qui n'avaient pourtant pas les moyens actuels pour édifier tous ces monuments. C'est la découverte dans le temps d'un territoire. C'est un ouvrage riche en illustrations, complet et accessible à tous les publics. " Pourquoi ce livre ? Je suis née en face du château, cela a bercé mon enfance. Une pensée à certains de mes ancêtres qui me racontaient leurs histoires (les loups dans la forêt de la Braconne, le petit Mosnat, etc.), et celle de la région, mon grand-père qui a été résistant dans le réseau Bir Hacheim et mon oncle parti rejoindre De Gaulle en Angleterre dans les Forces Françaises Libres. " Florence Jacquet