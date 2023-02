The Soul Riders. Tome 1

Lisa parviendra-t-elle à percer le mystère de l'île de Jorvik, à l'aide de la magie de son cheval ? Trois ans après le décès de sa mère, morte dans un accident de cheval, Lisa emménage avec son père sur la mystérieuse île de Jorvik. Très vite, elle se lie d'amitié avec trois jeunes filles passionnées d'équitation, Alex, Linda et Anne. Lisa a juré qu'elle ne s'approcherait plus d'un cheval. Pourtant, quand elle se retrouve face à Starshine, un étalon à la crinière bleue, elle ressent quelque chose de très fort, comme un appel. Le même jour, les quatre adolescentes voient chacune un symbole apparaître dans le ciel : une constellation en forme d'étoile, de croissant de lune, d'éclair et de soleil. Les quatre amies sont les Soul Riders, dotées de pouvoirs magiques en lien avec leur cheval respectif. Lisa n'a plus le choix : elle doit monter Starshine et sauver l'île de Garnok, une puissante entité maléfique qui menace de refaire surface...