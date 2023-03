Pour cultiver les arbres

Dans chaque jardin, il y a de la place pour un arbre ! Mais avant de s'en procurer un, il est important de se poser les bonnes questions : quelle variété planter ? Où et pourquoi planter un arbre ? Souhaitez-vous un arbre qui vous apporte de l'intimité, un spécimen ornemental ou plutôt un abri qui attire la biodiversité ? Cet ouvrage rédigé par un expert en arboriculture vous guidera pour choisir, acheter, planter, tailler, entretenir ou encore multiplier vos arbres. Ses précieux conseils sont accompagnés de 12 projets inspirants en lien avec les arbres, ainsi que d'une présentation détaillée de plus de 45 variétés de feuillus et de conifères pour toutes les tailles et tous les types de terrain.