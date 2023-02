Joseph Malègue, à la (re)découverte d'une oeuvre

80 ans après la disparition de Joseph Malègue, voici le livre qui lui rend hommage. Cette publication entend marquer les 80 ans de la disparition de Joseph Malègue et rendre hommage à ce grand auteur, aujourd'hui de moins en moins méconnu. Elle constitue le premier ouvrage collectif sur Malègue, alors qu'Augustin ou Le Maître est là a été unanimement salué par la critique en 1933 et que les écrits de Malègue (y compris son roman inachevé Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut) ont continué de fasciner des générations de lecteurs. Elle explore la richesse d'une oeuvre qui est parmi les plus importantes du XXe siècle et qui souffre la comparaison avec celles de ses contemporains Mauriac et Bernanos. Des littéraires, des historiens, des philosophes, des théologiens de France, d'Italie, de Belgique, de Pologne et du Canada tentent de cerner ici la spécificité du cas Malègue dans l'histoire des idées et de la littérature. Avec une pièce inédite : Les Ogres ou Les Samsons aveugles.