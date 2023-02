Le grand guide du Lean Management. Approche classique revisitée

Dans un contexte de mondialisation, les entreprises industrielles et de service sont obligées d'avoir une excellente compétitivité. Pour cela, elles doivent impérativement adopter le lean management. Le lean apparaît, dans sa forme actuelle, comme une juxtaposition de méthodes et d'outils : un puzzle, oeuvrant notamment à la réduction des gaspillages et l'élimination des activités sans valeur ajoutée tout en veillant à satisfaire le client en matière de produit et services associés et en matière de coût. Ce puzzle apparaît néanmoins comme incomplet, parfois incohérent et hétérogène. Cet ouvrage a pour but de s'affranchir de ces insuffisances, en présentant une approche novatrice du lean management qui répond aux différentes interrogations posées dans le cas du lean classique. Cette approche est : -complète ; -homogène dans son action et cohérente dans ses démarches ; -déclinée selon une logique qui respecte le fil conducteur des cinq principes du lean. Cette nouvelle approche découle d'une analyse critique de l'approche classique en revisitant des démarches, méthodes et outils exploités à ce jour. Elle fait du lean une démarche améliorée et efficiente qui supplante les autres approches actuellement exploitées dans l'entreprise car elle les englobe toutes : gestion de la qualité, de la maintenance, de la sécurité, la préservation de l'environnement, l'ergonomie, l'étude du travail, la gestion des ressources humaines, les implantations et les aménagements, la standardisation et la formation, etc.).