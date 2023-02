Je fais pousser mes légumes. C'est magique !

Faire pousser ses légumes, c'est découvrir un monde magique : de la terre, de l'eau, de la lumière, et ta graine se transforme en plante capable de te nourrir ! Dans ce livre, Elodie t'explique comment planter et faire germer une graine, lui donner les vitamines et l'eau pour que ta plante reste en bonne santé, récolter tes légumes... Elle a choisi pour toi 15 délicieux légumes à planter ou à multiplier dans ta maison ou ton potager ? : laitues, radis, tomates, poireaux, ail... Etape par étape, elle te donne les techniques pour faire grandir ta petite plante afin d'obtenir de beaux légumes chez toi, grâce à plus de 100 photos ? ! Découvre la joie de voir tes légumes pousser, avant de pouvoir t'en régaler !