Sorcière lunaire. Mes rituels au rythme de la lune

Le grimoire idéal pour vivre au rythme de la lune et réaliser plus de 100 rituels au meilleur moment, pour une vie épanouie et pleine de réussite. Révélez la sorcière qui dort en vous et apprenez à libérer vos énergies grâce à la puissance lunaire : à chaque phases de la lune, découvrez les rituels correspondants (esbat, sabbat, protection, bénédiction, nettoyage des énergies, etc.), pour être en parfaite harmonie avec l'astre d'argent et bénéficier de ses bienfaits. Magie lunaire : les principes, les outils (baguette, cristaux, bougies, autel...), les bases de la pratique (créer un cercle de protection, projeter ses intentions, bâtir son ancrage, consacrer ses outils...) La lune et le zodiaque : tous les conseils pour s'accorder avec les énergies de la nouvelle lune en fonction du signe zodiacal dominant le mois. Atelier magique : des recettes pas à pas pour fabriquer son encens ou son sel de protection, réaliser une eau de lune, concocter un élixir onirique, une huile d'ouverture du troisième oeil, etc. Pour aller plus loin, un chapitre entier est dédié aux arts divinatoires (boule de cristal, tarots, pendule, runes, chiffres miroirs...). Une introduction détaillée sur la lune, ses rythmes et ses influences, ainsi que sur la relation femmes-lune au cours des siècles.