La colère ça sert à quoi ?

Marcus le petit lion se réveille de mauvaise humeur, ce matin ! Au fil de la journée, il ronchonne, boude et préfère s'isoler, malgré les conseils de papa et maman pour se calmer. C'est qu'il est en train de ressentir une émotion qu'il a du mal à gérer : la colère ! Mais pas de panique, il va vite se rendre compte qu'elle ne fait que passer et qu'il y a des choses à faire pour la faire disparaître. Une histoire pleine de douceur qui permet aux plus petits de se projeter et de comprendre, de façon très simple et concrète, ce qu'est la colère et comment l'appréhender.