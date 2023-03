La résistance aux changements. Quelles solutions ?

Nous sommes le fruit de l'évolution... chaque être vivant est le fruit d'une évolution ? ! Nous sommes tous des systèmes capables de nous adapter, de changer ou de muter pour survivre. Comment ne pas faire le parallèle avec la pandémie que nous traversons ?? Un virus vient en perturber l'équilibre, le forçant à s'adapter, à se défendre dans le cas présent en produisant les anticorps pour le combattre afin de rétablir son homéostasie ou point de santé. Comment une si petite chose a-t-elle pu paralyser le monde et causer autant de dégâts tant sur le plan sanitaire qu'économique ?? Si nos écosystèmes évoluent à un rythme sans précédent, nos entreprises, nos organisations, nous sommes dès lors entrainés dans une incessante course d'adaptation. Confrontés à la nécessité de nous transformer, notre résilience s'avère être désormais un facteur essentiel de notre survie. L'analyse des raisons des échecs de transformations des organisations font état notamment d'un sens de l'urgence non perçu. L'absence de signes de crise visibles et le déni qui caractérise notre nature humaine pourraient expliquer pourquoi certaines, pourtant "? too big to fail ? ", ont disparu. Menace pour les uns, opportunité pour les autres, la nature des changements désirés stimule au sein de nos organisations forces motrices et vents contraires. Un observateur attentif noterait qu'action et inaction se côtoient. Appréhender les résistances individuelles ou collectives par leurs manifestations émotionnelles visibles est un enjeu majeur et une source précieuse d'informations. Comprendre les comportements associés donne accès aux croyances, valeurs, besoins et motivations des parties prenantes. Les analyser permet de définir une stratégie de transformation et de contextualiser un plan d'action réaliste dont l'ambition sera notamment la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés au bénéfice de la performance attendue.