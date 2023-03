Le livre qui vous accompagne pour vous permettre de transformer vos souffrances, à votre rythme, à partir de ce que vous êtes, afin d'en devenir libre. Comment réussir à dépasser peurs, blocages et conflits ? Comment passer d'un état où l'on se sent coincé, parfois même en souffrance, à un état apaisé, et confiant où l'on se sent pleinement à sa place ? En comprenant la logique de la Transformation. En se mettant à l'unisson du mouvement profond de la vie, dont nous sommes, sans le savoir, coupés. Dans ce livre, fruit de longues années de recherche, qui réunissent de nombreuses disciplines - hypnose, méditation, arts de vivre chinois - ; Catherine Barry vous montre très concrètement comment vous pouvez, vous aussi, entrer dans le processus de transformation que vous souhaitez vivre. Vous découvrirez ainsi pourquoi la volonté et la compréhension de vos difficultés ne suffisent pas et parfois même bloquent le mouvement. Vous apprendrez surtout comment retrouver la force et la puissance de vie qui réside là, en vous. Et surtout, comment les laisser agir pour vous libérer. Un ouvrage capital pour comprendre le sens profond du changement.