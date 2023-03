La Bible d'Alexandrie. Michée

La traduction de la version grecque du livre prophétique de Michée, prophète hébreu du huitième siècle avant l'ère chrétienne. Accompagnée de notes qui éclairent ce texte difficile appelé à devenir une source pour diverses traditions religieuses. Michée est connu avant tout pour avoir prédit l'endroit où le Messie devait naître : " Et toi, Bethléem, maison d'Ephratha [... ] De toi me sortira qui doit devenir chef en Israël ". Son livre témoigne - avec ceux d'Isaïe, d'Amos et d'Osée - d'un tournant majeur dans la religion d'Israël, en plaidant pour la primauté de l'éthique sur le culte sacrificiel. La traduction grecque de ce livre que l'on peut dater au second siècle avant l'ère chrétienne, en constitue sans conteste le commentaire le plus ancien. Les traducteurs ont interprété le texte hébreu à la lumière des connaissances linguistiques et exégétiques dont ils disposaient. En même temps, ils ont adapté son message à la mentalité de leur époque : juifs de la diaspora occidentale, ils s'étaient ouverts à la culture hellénistique de leur environnement. Le texte grec de Michée est souvent difficile. La traduction proposée dans le présent volume s'efforce d'en dégager le sens tel qu'il a pu être compris par ses premiers lecteurs. Les notes éclairent le vocabulaire et la syntaxe du texte grec et commentent les nombreux écarts apparents par rapport au texte hébreu dans sa version massorétique. Une grande partie des notes est consacrée à la réception de la Septante de Michée dans les milieux juifs et dans l'Eglise chrétienne.