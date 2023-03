Réseau social d'entreprise. Mettre en oeuvre, animer et pérenniser la communication en mode réseau, 5e édition

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans tous les aspects de notre vie ! La sphère familiale, les relations amicales, l'information, le marketing, la publicité, la culture... mais aussi la politique et l'entreprise en sont tous impactés. La communication en mode réseau est désormais indispensable au monde de l'entreprise ; le lien social a envahi les relations professionnelles pour donner naissance aux réseaux sociaux d'entreprise. Comment un Réseau Social d'Entreprise se définit-il par rapport à un réseau professionnel interne ?? Quelles sont ses opportunités, ses fonctionnalités et ses contraintes ?? Comment le mettre en place et impliquer les collaborateurs ?? L'auteur apporte toute son expérience du Réseau Social d'Entreprise et confirme que ce mode de gestion de l'information peut être mis au service de toute organisation. Pour que celle-ci devienne plus performante et plus agréable à vivre !