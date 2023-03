Les Trois Mousquetaires Tome 1 : D'Artagnan

Les tribulations de d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, les amours impossibles d'Anne d'Autriche avec le duc de Buckingham, les stratagèmes du cardinal de Richelieu et les roueries de Milady de Winter, aventurière et criminelle, une pincée de mystère, des rebondissements et du romantisme : tous les ingrédients d'un des plus grands classiques de la littérature française. " Un pour tous ! Tous pour un ! " Avril 1625. D'Artagnan, cadet de Gascogne, se rend à Paris pour être des mousquetaires du roi Louis XIII. Un malentendu l'oblige à livrer duel contre trois d'entre eux : Porthos, un colosse débonnaire ; Athos, ruiné par son mariage avec l'intrigante Milady de Winter ; Aramis, enfin, galant et mystérieux. Tous trois finissent par croiser le fer contre les gardes du cardinal de Richelieu, leurs ennemis jurés. Les voici inséparables... Bientôt, d'Artagnan apprend que la reine a offert au duc de Buckingham douze ferrets en diamant, présent du roi. Perfide, Richelieu suggère à celui-ci d'exiger qu'elle porte ses ferrets au bal des échevins. Les mousquetaires échoueraient-ils à les rapporter en France, la reine serait perdue... " Un pour tous, tous pour un ! " Débordant de péripéties et de scènes historiques, Les Trois Mousquetaires (1844) connut un tel succès que Dumas dut lui donner une suite, Vingt ans après. On ne compte plus les adaptations de ces chefs-d'oeuvre du roman de cape et d'épée.