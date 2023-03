Une histoire dans une bouteille

Un album profondément touchant et d'une beauté captivante ! Quand il était plus jeune, le grand-père de Maxime était constructeur de goélettes. Désormais, c'est en compagnie de son petit-fils qu'il fabrique de minuscules bateaux avec ce qu'ils trouvent sur la plage : morceaux de bois d'épaves, coques et plumes d'oiseaux. Ensemble, ils les glissent dans des bouteilles et les confient à la mer, pour que l'âme des anciens navires continue à naviguer.