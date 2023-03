Coup de foudre

Jeune ado un peu enrobé, Léo a reçu pour consigne de son médecin de faire du sport. Chaque matin, il fait donc son jogging bon gré mal gré. Mais un jour, tout ne se passe pas comme prévu : un terrible chien aux yeux rouges le poursuit et il est frappé par la foudre dans la chapelle abandonnée où il a trouvé refuge. A son réveil, l'adolescent doit faire face à des choses très étranges : les lieux ne sont plus les mêmes, les gens qu'il rencontre sont habillés comme des paysans et le prennent pour le Malin... Se pourrait-il qu'il ait été projeté dans le passé ?