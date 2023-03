Pour cultiver les plantes d'intérieur

Quelles sont les plantes d'intérieur les plus fragiles ? Et les plus résistantes ? De quelle quantité d'eau et de soleil ont-elles besoin ? Que vont-elles devenir pendant vos vacances ? Ce manuel très complet apporte les réponses à toutes vos questions. Il vous indique comment trouver les plantes qui conviennent à votre intérieur et... quel intérieur convient à vos plantes ! Cet ouvrage vous donne des conseils appropriés pour cultiver les cactus, les succulentes, les plantes carnivores, à fleurs et à feuillage les plus populaires. Il contient des instructions détaillées sur le choix, le rempotage, l'entretien et les boutures, ainsi que la fiche technique de plus de 75 plantes et 12 idées inspirantes pour faire rentrer la nature dans votre intérieur.