Le livre à l'origine de la série événement WELLMANIA sur Netflix (janvier 2023). Avec l'Australienne Celeste Barber dans le rôle principal. Un récit sans tabou des (més)aventures healthy d'une femme en quête de bien-être. Hilarant et terriblement actuel. Jus pressés à froid, désintoxication au sucre, régime paléo, yoga bikram, pleine conscience... L'industrie du bien-être se porte comme un charme. Mais toutes ces techniques censées nous rendre heureux et en bonne santé fonctionnent-elles vraiment ? C'est la question que s'est posée Liv, journaliste au bout du rouleau mais prête à tout pour un peu plus de sérénité. Armée d'un courage sans faille, elle décide d'abandonner son train de vie, fait de repas festifs et de soirées parfois trop arrosées (vive l'apéro), pour tester sur elle-même toutes les méthodes en vogue. Après avoir survécu à une détox bien corsée de 101 jours (oui 101 jours ! ), elle voyage dans le monde entier et se retrouve rapidement à vivre des situations les loufoques les unes que les autres, entre nettoyage du côlon au Philippines et thérapie de groupe en plein coeur du bush australien. Découvrez le récit hilarant d'une femme qui a fait don de son corps pour la recherche du bonheur !