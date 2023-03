L'harmonica pour les nuls. 2e édition

Un petit instrument, de grandes émotions ! Instrument du voyageur, symbole du partage, bijou d'expressivité, l'harmonica est un formidable objet à rêver. Mélodie folk, blues mélancolique ou rock endiablé, il est le compagnon de toutes les musiques. Que vous soyez un musicien accompli ou un novice complet en la matière, L'Harmonica pour les Nuls vous offre les clés pour progresser ! Illustré de nombreuses tablatures, cet ouvrage est accompagné de pistes audio contenant tous les exemples des notions abordées. Découvrez comment : Choisir votre harmonica Prendre soin de votre instrument et le réparer Sculpter le son et améliorer votre jeu Jongler avec les principales positions Trouver votre style et enrichir votre répertoire ... et renouveler votre plaisir !